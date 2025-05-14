Высокотехнологичный робоцентр открылся в ОЭЗ «Технополис Москва»

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» открылась производственная площадка, целиком посвященная выпуску отечественных промышленных роботов. Об этом сообщила пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

«По поручению Сергея Собянина столичные предприятия активно внедряют инновационные решения в собственные производственные процессы. В разных отраслях промышленности уже применяется искусственный интеллект, автоматизированные линии и роботизированные комплексы. Дальнейшему развитию высокотехнологичных производств будет способствовать открытие в ОЭЗ «Технополис Москва» единой площадки, где инженеры и ученые будут совместно разрабатывать, собирать и тестировать промышленных роботов. Объем инвестиций в проект составил свыше 164 млн руб.», – приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Производственные мощности робоцентра на площадке «Печатники» составляют свыше 1,7 тыс. кв. м. Проект реализован предприятием, локализованным в ОЭЗ – компанией «ТЕХНОРЭД», специализирующейся на выпуске роботизированных систем, компонентов и программного обеспечения.

«На базе робоцентра функционирует высокотехнологичная лаборатория для тестирования и испытаний технологий, которая позволит ускорить цикл производства инновационных продуктов от идеи до внедрения. Эта площадка станет ядром и фундаментом для создания ключевого робототехнического кластера в Центральном федеральном округе и обеспечит выполнение 30% целей национального проекта «Средства производства и автоматизации», – цитирует пресс-служба руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова.

Отмечается, что компания «ТЕХНОРЭД» работает в ОЭЗ «Технополис Москва» с 2024 года.

«Свою продукцию она поставляет как столичным предприятиям, так и предприятиям Самары, Смоленска, Челябинска, Нижнего Новгорода и Новосибирска. Ввод в эксплуатацию современного робоцентра позволит компании до 2030 года выпустить до 30 высокотехнологичных типовых роботизированных решений и произвести до 25 тыс. роботов», – приводятся в сообщении слова генерального директора особой экономической зоны «Технополис Москва» Геннадия Дегтева.

В портфеле предприятия – запатентованные разработки, которые по своим характеристикам превосходят зарубежные аналоги или являются единственными в своем роде.