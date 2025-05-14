Москвичам рассказали о погоде в конце мая

Май в столице завершится теплой погодой, рассказала агентству «Москва» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Днем воздух может прогреваться до отметки в плюс 25 градусов Цельсия. Однако синоптик отметила, что такой прогноз на конец весны — предварительный.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что тепло начнет возвращаться в столицу с пятницы, 16 мая. Ночью ожидается 8-10 градусов, до конца недели около 10 градусов. Днем ожидается от плюс 16 до плюс 20 градусов. В выходные, 17 и 18 мая, воздух в Москве прогреется ночью до 8-12 градусов, а днем — от 17 до 19 градусов. В последние дни недели возможны дожди, отметил специалист.