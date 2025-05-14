Собянин осмотрел ход работ по реконструкции стадиона "Металлург"

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду осмотрел ход работ по реконструкции исторического стадиона "Металлург" на набережной Яузы в Басманном районе столицы. Собянина в ходе осмотра сопровождали ректор МГТУ имени Николая Баумана Михаил Гордин и президент университета Анатолий Александров.

"Мы системно приводим в порядок ведомственные стадионы. По городу их немало. Большая часть из них в печальном состоянии, практически брошенные. Более того, владельцы периодически пытаются реализовать там какие-то коммерческие проекты, по строительству жилья и так далее", - сказал Собянин в ходе осмотра.

Мэр отметил, что за последние годы приведено в порядок пять столичных стадионов, три находятся в стадии реализации. Один из них - стадион "Металлург", который по решению и при поддержке председателя правительства был передан Бауманке.

"В рамках нашей общей работы по созданию современного кампуса, мы реализуем проект по созданию на его базе современного стадиона с современным футбольным полем. Я уверен, что в этом году Бауманка, помимо прекрасных корпусов, получит еще и первоклассный стадион", - подчеркнул Собянин.

"Мы очень благодарны правительству Москвы. Во-первых, конечно, за создание новых корпусов, которое было закончено еще в прошлом году. Наши студенты в них учатся. Это большое дело, которое сделала Москва вместе с федеральным правительством. Ну и в завершении большой реконструкции нашего университета это строительство большого стадиона. Это будет современная, спортивная база. Это нам поможет полностью удовлетворить нашу потребность в спортивных объектах для того, чтобы все наши студенты стопроцентно активно занимались спортом", - сказал Гордин.

"Уверен, что так оно и будет. Тем более, что мы с вами обещали Владимиру Владимировичу [президенту России Владимиру Путину], что стадион будет приведен в порядок. Не просто приведен в порядок, а сделан на другом, качественном уровне", - уточнил Собянин.

Как следует из материалов мэрии, стадион "Металлург" на набережной Яузы был построен в начале 1920-х годах для рабочих завода "Серп и Молот". В 2022 году спортивный объект был передан МГТУ имени Баумана, а его модернизация, начавшаяся в 2024 году, является частью масштабного проекта по комплексному развитию территории университета. Ожидается, что обновленный стадион "Металлург" вновь станет важной точкой притяжения студентов Бауманки, жителей Басманного района и всех любителей спорта. Завершить его реконструкцию планируется в 2025 году.