Синоптики вновь ввели оранжевый уровень опасности в столичном регионе

Синоптики Гидрометцентра РФ вновь ввели в столичном регионе оранжевый уровень погодной опасности из-за прогнозируемых предстоящей ночью заморозков.

"Предупреждение действует в период с полуночи до 07:00 мск четверга, 15 мая - в ночные и утренние часы в отдельных районах Московской области ожидаются заморозки до минус 1 градуса", - отмечают синоптики.

В беседе с ТАСС они также напомнили, что подобный уровень означает на прогностических картах опасные метеоусловия с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. При этом, согласно распространенному Гидрометцентром РФ экстренному предупреждению, заморозки также вероятны на территории соседних Владимирской и Рязанской областей.

Согласно последнему прогнозу, предстоящей ночью ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Воздух в столице должен прогреться до плюс 3-5 градусов, местами столбики термометров могут показать около 1 градуса выше нуля. Днем в четверг прогнозируется облачность с прояснениями, местами небольшой дождь, температура воздуха в городе и по области может подняться до плюс 18 градусов.