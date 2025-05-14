В Москве спасли просидевшего несколько дней в колодце котенка

В Москве спасатели вытащили котенка из колодца, из которого он не мог выбраться несколько дней. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Жительница столицы Ксения рассказала, что на нижних этажах жилого дома в районе Некрасовка услышали крики и плач животного. Новорожденный котенок упал вглубь вертикальной трубы в подвале дома. Ксения узнала об этом от соседки и два дня пыталась пробраться в подвал и вытащить животное самостоятельно, но пришлось вызывать спасателей. Сотрудники МЧС достали котенка, его отвезли к ветеринару.

«Я его забрала, хочу искать дом, как он подрастет и окрепнет. Пока очень маленький — ветеринар сказал, что ему всего месяц. Сдали анализы, он здоров и будет расти в тепле и заботе благодаря нашим спасателям», — поделилась женщина.

Ранее ветеринары в Москве спасли шотландского кота Феню, вытащив из его желудка 60-сантиметровую подарочную ленту.