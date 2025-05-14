Более 380 фонарей и камер видеонаблюдения установили у новостроек в Фили-Давыдкове

Более 380 фонарей и камер видеонаблюдения установили около новостроек по программе реновации в районе Фили-Давыдково на западе Москвы. Об этом заявил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

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По словам главы департамента, с начала реализации программы реновации в районе город возвел восемь новостроек.

"Для безопасности и комфорта жителей во дворах суммарно установили свыше 210 объектов наружного освещения и более 160 камер видеонаблюдения. Возле четырех жилых комплексов на Кастанаевской улице оборудовали почти 200 фонарей и камер, возле двух новостроек на улице Олеко Дундича – около 70", – отметил Овчинский.

Он также добавил, что еще свыше 100 камер видеонаблюдения и объектов наружного освещения установили во дворах домов на Малой Филевской и Давыдковской улицах.

В рамках программы реновации город комплексно благоустраивает и окружающую территорию. Рядом высаживают деревья и кустарники, а также оборудуют спортивные площадки.

Ранее Сергей Собянин встретился с новоселами жилого комплекса, который был возведен на улице Николая Озерова в районе Покровское-Стрешнево по программе реновации. Рядом с объектом была создана развитая инфраструктура. Сам жилой комплекс состоит из двух корпусов, он рассчитан на 962 квартиры. Дом также оснастили автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов.