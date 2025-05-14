Восьмиметровый водопад украсит Манежную площадь на фестивале "Сады и цветы"

В столице начался сезонный фестиваль "Сады и цветы". Площадки будут открываться постепенно, но гостей уже приглашают прогуляться по улицам, скверам и площадям, составив "цветущий" маршрут. Подробнее о самых живописных локациях – в материале Москвы 24.

© Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Цветущее сердце столицы

Локации фестиваля "Сады и цветы" будут открывать постепенно до конца июня. В ближайшее время должны преобразиться Манежная площадь, площадь Революции и сквер над ТЦ "Охотный Ряд".

Первые ландшафтные проекты фестиваля "Сады и цветы" увидели свет уже в апреле. Центральные локации преобразились в необычные сады и зеленые пространства, а москвичи и гости столицы получили возможность наслаждаться природным оформлением улиц, скверов и площадей уже в начале теплого сезона.

Манежная площадь традиционно окажется главной площадкой. В июне она станет ландшафтным парком с тропическими и южными растениями. Здесь можно будет отдохнуть в лаундж-зоне, прогуляться по галерее с торговыми павильонами. Локацию также украсят восьмиметровый водопад и пруд, где поселятся карпы. А сквер над ТЦ "Охотный Ряд" перенесет гостей в теплый солнечный Крым: здесь расцвет лаванда.

Маршрут можно продолжить у сквера Большого театра, который превращается не только в цветущий сад, но и в место памяти: раньше под яблонями сорта "Эверест", которые росли здесь до 1990-х, в День Победы собирались ветераны Великой Отечественной войны.

Тем, кто скучает по отпуску, можно прогуляться до Пушкинской площади. Рядом с памятником поэту "выросли" 10-метровые кипарисы, которые создают атмосферу курорта. Кстати, деревья появились на этом месте не просто так: они служили для Александра Сергеевича своеобразным вдохновением во время поездок по Крыму и Кавказу. На площади также разбили сад с розарием.

Перерыв на шахматы

Если хочется вдохновиться природой разных культур и эпох, маршрут также можно начать с Манежной площади, а продолжить через Большой Каменный мост, заглянуть на Новый Арбат и прогуляться по Бульварному кольцу. Все самые живописные ландшафтные композиции можно будет увидеть по пути, а в конце стоит заглянуть в шахматное царство, где "поселятся" фигуры-топиарии, а беседки станут местом для шахматных партий. Все это – на Гоголевском бульваре.

Улочки-сады

Еще один вариант – пройтись по Камергерскому переулку, который в этом сезоне станет ароматным лимонным садом. А на Никольской улице в июне появятся пышные березы, вязы, кустарники и другие растения.

Кузнецкий Мост буквально утонет в зелени, став многоуровневым садом с водопадами. Такого эффекта удастся достичь в том числе и благодаря "выросшим" здесь липам, которые постригут определенным образом.

Организаторы также советуют не пренебрегать прогулками по небольшим улицам, которые также "расцветут". К примеру, Столешников переулок уже преобразился: здесь установили арки-фасады, украшенные в духе старинных столичных особняков.

Живая карта обитателей зоопарка

В свою очередь, Московский зоопарк вновь воплотил проект, который впечатлил гостей еще в прошлом сезоне, – вертикальный оазис. Специалисты превратили огромную стену площадью 500 квадратных метров в живую карту лесов, созданную из барвинок, традесканций, пилей и плектрантуса. Благодаря ей можно узнать, где обитают жители зоопарка.