Началось благоустройство Профсоюзной улицы и проспекта 60-летия Октября

Проект предусматривает более четкое разделение пространства на транзитные и рекреационные зоны.

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Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству Профсоюзной улицы и проспекта 60-летия Октября на юго-западе столицы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Основная задача — добавить современности, обеспечить связанность территории, сохранив при этом ее важную транзитную функцию. Проект предусматривает и более четкое разделение пространства на транзитные и рекреационные зоны», — рассказал Петр Бирюков.

Воздушные линии уберут в кабельную канализацию протяженностью более 35 километров. Это позволит улучшить визуальный облик территории и обеспечить сохранность коммуникаций.

Специалисты локально расширят тротуары и заменят их покрытие, площадь пешеходной зоны составит 225 тысяч квадратных метров. На проезжей части обновят 332,5 тысячи квадратных метров асфальта.

Для пассажиров общественного транспорта 18 устаревших остановочных павильонов заменят новыми, современными и оборудуют еще один дополнительный. На улицах появятся энергосберегающие фонари, нерегулируемые переходы оснастят опорами контрастного освещения с ярким белым светом.

Озеленение — обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. На территории высадят более одной тысячи взрослых деревьев и разобьют свыше 668 тысяч квадратных метров газона.

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