Музей-заповедник «Остафьево» подготовил программу мероприятий к акции «Ночь музеев»
Государственный музей-заповедник «Остафьево» – «Русский Парнас» присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев», сообщила пресс-служба учреждения.
«17 мая в музее-заповеднике «Остафьево» – «Русский Парнас» пройдет всероссийская акция «Ночь музеев – 2025». Тема «Ночи музеев – 2025» – «Герои», – говорится в сообщении.
Как уточняется, в рамках акции «Ночь музеев – 2025» гости музея-заповедника смогут посетить мероприятия, посмотреть выставки, экспозиции, а также погулять в парке по бесплатному билету начиная с 18:00.
Отмечается, что откроется «Ночь музеев» в «Остафьево» в 18:00 патриотической концертной программой «Мелодии наших сердец», которая пройдет в Овальном зале усадьбы. Количество мест на бесплатный концерт ограничено, также запланирована онлайн-трансляция.
«Продолжится программа «Ночи музеев» в 19:00 образовательным занятием «Награды и герои», которое пройдет в конференц-зале музея. Участники занятия узнают историю орденов, медалей, других знаков отличия, которыми награждались отличившиеся соотечественники на военном и гражданском поприщах. <…> Завершится акция специальной экскурсионной программой «Остафьево тропами воинства», которая начнется в 20:00 в усадебном парке», – рассказали в пресс-службе.