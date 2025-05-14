Музей-заповедник «Остафьево» подготовил программу мероприятий к акции «Ночь музеев»

Государственный музей-заповедник «Остафьево» – «Русский Парнас» присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев», сообщила пресс-служба учреждения.

«17 мая в музее-заповеднике «Остафьево» – «Русский Парнас» пройдет всероссийская акция «Ночь музеев – 2025». Тема «Ночи музеев – 2025» – «Герои», – говорится в сообщении.

Как уточняется, в рамках акции «Ночь музеев – 2025» гости музея-заповедника смогут посетить мероприятия, посмотреть выставки, экспозиции, а также погулять в парке по бесплатному билету начиная с 18:00.

Отмечается, что откроется «Ночь музеев» в «Остафьево» в 18:00 патриотической концертной программой «Мелодии наших сердец», которая пройдет в Овальном зале усадьбы. Количество мест на бесплатный концерт ограничено, также запланирована онлайн-трансляция.