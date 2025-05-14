Экскурсии кинопарка "Москино" посетили около 16 тыс. человек

Около 16 тыс. человек стали участниками экскурсий кинопарка "Москино", которые впервые были запущены в феврале 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского кинокластера.

"На сегодняшний день кинопарк провел уже 739 экскурсий, 40% посетителей - дети. Одним из самых востребованных является маршрут "Киноэкспедиция", его прошли более 11 тыс. человек. Путешествие открывает для участников новые факты о кинопрофессиях, снятых фильмах", - сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что всего экскурсии кинопарка посетили около 16 тыс. человек.

Еще один популярный маршрут экскурсии "Камера! Мотор!" рассчитан на детей и подростков старше десяти лет. На протяжении двух с половиной часов участники знакомятся с кинопрофессиями и обходят знаменитые локации кинопарка "Ковбойский городок", "Улицы Берлина" и "Москва 1940-х". Во время этого путешествия дети могут узнать, кто такой скрипт-супервайзер, бутафор и в чем заключается роль хлопушки. Кроме того, от профессионального киногримера участники узнают, как снимаются сцены с проведением медицинских операций и фильмы ужасов.

А рассчитанная на детскую аудиторию экскурсия "Стоп! Снято!" предлагает раскрыть, кто украл сценарий фильма "Абракадабра". Чтобы найти злоумышленника, участникам предстоит разгадать шифры, головоломки и ребусы. Экскурсия "Мир кино" для взрослой аудитории предлагает гостям кинопарка узнать о редкой и опасной работе каскадера, постановке трюков и работе гримера. А новая семейная экскурсия "Крупным планом" знакомит участников с профессией кинооператора.