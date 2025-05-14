Детский фестиваль искусств пройдет в парке "Музеон"

Московский детский фестиваль искусств "Небо" состоится в парке "Музеон" 31 мая и 1 июня. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

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В рамках фестиваля запланировано выступление около 600 творческих коллективов, в том числе артистов цирков, актеров, музыкантов и танцоров из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Перми, Воронежа, Красноярска, Тобольска и Калининграда.

Также пройдет свыше 90 мероприятий, включая мастер-классы и спектакли. Одно из представлений будет премьерным, а именно – работа "Айболит спешит на помощь" режиссера Алексея Франдетти, которую представят под музыку композитора Петра Дранги и симфонического оркестра.

Кроме того, на главной сцене покажут постановки выпускники Школы-студии МХАТ, труппы Красноярского государственного театра оперы имени Д. А. Хворостовского и театра "Практика". Еще одной новинкой фестиваля станет интерактивный спектакль от уличного театра "Картония", в основу которого взята сказка "Приключения Чиполлино".

Помимо этого, в одной из тематических зон будут проводить читки детских книг, а в другой расскажут об экологических проектах. В локации "Музыка и танец" будут организованы флешмобы современных хореографов и занятия по сценическому движению. В тихой зоне родители с детьми смогут послушать аудиосказки.

Посетители также смогут посмотреть на яркие иллюстрации, которые будут представлены на выставке-игре "Дополненный пейзаж", а выставка-бродилка позволит подробнее узнать истории скульптур "Музеона". Вечером организуют красочные шествия уличных артистов с участием оркестров.

Вход на все площадки фестиваля будет свободным. Организаторами "Неба" являются столичный департамент культуры и Парк Горького, а худруком мероприятия стал народный артист России Евгений Миронов.

В городе 1 июня начнется масштабный проект "Лето в Москве". Ежедневно в течение 3 месяцев во всех округах и районах столицы горожан ждут благотворительные, культурные и спортивные мероприятия. Для представителей бизнеса проект поможет заявить о себе, организовать мероприятие на своей площадке или в одном из 200 городских общественных пространств.