Поезд в честь Жириновского запустят в метро

Запуск поезда, посвященного юбилею основателя ЛДПР Владимира Жириновского, запланирован в московском метрополитене в 2026 году, сообщил ТАСС лидер партии Леонид Слуцкий.

"В рамках плана мероприятий запланирован запуск брендированного поезда, посвященного 80-летию со дня рождения основателя ЛДПР, по Сокольнической линии московского метрополитена", - пояснил Слуцкий.

Планируется, что поезд выйдет на линию во втором полугодии 2026 года.

Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. Президент России Владимир Путин 6 ноября 2024 года подписал указ о праздновании на государственном уровне 80-летия Владимира Жириновского в 2026 году. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назначен руководителем оргкомитета по подготовке мероприятий.