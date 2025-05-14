Акция «День бесплатных парковок» пройдет на ВДНХ 17–18 мая

На ВДНХ 17 и 18 мая пройдет акция «День бесплатных парковок», сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

«17 мая с 17:00 до 23:59 в рамках акции «Ночь музеев» услуга парковки для легковых автомобилей на многоуровневой парковке на 999 машиномест рядом с КПП «Хованский» будет предоставляться бесплатно. 18 мая с 9:00 до полуночи услуга парковки для легковых автомобилей на многоуровневой парковке на 999 машиномест рядом с КПП «Хованский» будет предоставляться бесплатно при условии заезда с 9:00 до 11:00», – говорится в сообщении.

Отмечается, что об условиях акции гостей ВДНХ будет информировать администратор парковки.