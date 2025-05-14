Более тысячи подземных и надземных пешеходных переходов промыли в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства промыли после зимы более тысячи подземных и надземных пешеходных переходов. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В рамках месячника по благоустройству провели мероприятия по промывке 1 тыс. 75 подземных и остекленных надземных пешеходных переходов. Каждое сооружение тщательно очистили по определенной технологии, при необходимости привлекали спецтехнику», – сказал Бирюков.

Он отметил, что на время работ переходы не закрывали, на месте выставляли ограждения, чтобы оставить проход для пешеходов.