Более тысячи подземных и надземных пешеходных переходов промыли в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства промыли после зимы более тысячи подземных и надземных пешеходных переходов. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«В рамках месячника по благоустройству провели мероприятия по промывке 1 тыс. 75 подземных и остекленных надземных пешеходных переходов. Каждое сооружение тщательно очистили по определенной технологии, при необходимости привлекали спецтехнику», – сказал Бирюков.
Он отметил, что на время работ переходы не закрывали, на месте выставляли ограждения, чтобы оставить проход для пешеходов.
«Подземные переходы очистили вручную, затем промыли с помощью аппаратов высокого давления и щеток стены, гранитные парапеты и лестничные сходы. Там, где было необходимо, провели покраску и ремонт отдельных элементов сооружений. Надземные переходы промывали с применением автовышек. Снаружи на остекленные конструкции наносилось моющее средство, которое потом смывали водой с помощью профессиональных аппаратов высокого давления», – пояснил Бирюков.