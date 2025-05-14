Московский зоопарк подготовил интерактивную выставку-шоу к акции «Ночь в музее»

В рамках ежегодной акции «Ночь в музее», которая в этом году пройдет с 17 на 18 мая, Московский зоопарк проведет для посетителей интерактивную выставку-шоу «Тени незабытых предков». Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

«Московский зоопарк станет участником акции «Ночь в музее», организатором которой выступает столичный департамент культуры. Впервые в истории зоопарка пройдет ночная интерактивная выставка-шоу «Тени незабытых предков». Ее можно будет бесплатно посетить по предварительной регистрации в ночь с 17 на 18 мая, с 23:00 до 2:00. Экскурсии по выставке проведет певец, музыкант, шоумен и популярный телеведущий Вячеслав Макаров», – говорится в сообщении.

Как уточняется, для посетителей проведут ночную прогулку по старой территории зоопарка и расскажут о вымерших и исчезающих животных. Гостей ждет световое шоу и 3D-проекции, которые «оживят» исторические виды – дронта, шерстистого носорога, саблезубого тигра, пещерного медведя, мамонта и гигантского мегалоникса, а также те виды животных, которые на настоящий момент наиболее уязвимы – амурского тигра, белоплечего орлана, белого медведя, дальневосточного леопарда и других.

«Во время акции «Ночь в музее», с 19:00 до 22:00, можно посетить музей истории зоопарка. Вход бесплатный, по билету в зоопарк. Там пройдет выставка «Музей самоцветы» в гостях у Московского зоопарка», на которой представят фрагменты скелета мамонта, черепа шерстистого носорога и бизона, заместившие древние раковины аммонитов минералы, стволы араукарий и другие палеонтологические экспонаты», – рассказали в пресс-службе.

Днем 17 и 18 мая Московский зоопарк будет работать по стандартному графику. Узнать подробнее об акции «Ночь в музее» и зарегистрироваться на ее события можно на сайте museumnight.mos.ru.