Детеныш краснокнижного цепкохвостого сцинка родился в Московском зоопарке

В Московском зоопарке родился детеныш редкого вида ящериц — цепкохвостого сцинка. Об этом в среду, 14 мая, сообщили в пресс-службе столичного зоопарка.

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— Детеныш родился 6 апреля весом около 40 граммов. Сейчас мама носит малыша на себе, это свойственно для цепкохвостых сцинков. Они питаются насекомыми и растительной пищей, отдавая предпочтение листьям салата, зелени, овощам и бананам, — рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она уточнила, что на данный момент сцинков нет на экспозиции, однако, возможно, они появятся там позже. Малыш появился на свет крупным, около 30 сантиметров в длину, и уже в первый день пережил первую линьку. Теперь смена кожи у него будет происходить примерно раз в месяц. У этой пары ранее уже было потомство, и подросший детеныш был отправлен в другой зоопарк.

По информации зоопарка, во время беременности самку отделяли от самца, и первое время после рождения о малыше заботилась только мать. Сейчас семья воссоединилась, и детеныш живет вместе с обоими родителями, передает ТАСС.

Цепкохвостые сцинки обитают исключительно на Соломоновых островах, в тропических дождевых лесах, ведя древесный образ жизни и обитая в кронах деревьев. Взрослые особи достигают 80 см в длину, из которых более половины составляет хвост, и весят около 800 граммов. Уникальной особенностью вида является живорождение, а беременность длится около девяти месяцев. Также цепкохвостые сцинки внесены в Международную Красную книгу и включены в конвенцию CITES, запрещающую международную торговлю видами, находящимися под угрозой исчезновения.

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