В Москве открылся фестиваль китайского кино

В столичном кинотеатре "Иллюзион" открылся Фестиваль китайского кино, куда привезли самые кассовые и яркие фильмы Поднебесной. Показы и обширная деловая программа пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Это настоящее погружение в китайскую кинематографическую культуру, которая точно сможет удивить ценителей.

© Российская Газета

Российские зрители смогут увидеть новейшие фильмы из КНР - от масштабных военных драм до авторской анимации.

Организаторами мероприятия выступили РОСКИНО и Китайский центр исследований киноискусства при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Государственного управления по кинематографии Китая.

"Сегодня у нас открывается масштабный праздник, подчеркивающий позитивный характер взаимодействия Китая и России в культурной сфере. Я уверена, что сегодня будут аншлаг, ведь мы показываем премьеру картины "Детектив из Чайнатауна, 1900 год" известного на весь мир режиссера Дай Мо. Он сегодня здесь и готов представить свой фильм", - рассказала директор Роскино Эльза Антонова.

Это работа стала для создателей настоящим испытанием на прочность, ведь приквелы, сиквелы и ремейки этой истории создавались в комедийном и фэнтезийном жанрах. Однако эта картина представляет глубокий анализ начала XX века, переломного для народа Китая. Главный герой пытается осмыслить роль нации в мировом сообществе и не потерять своей уникальной культуры.

Фестиваль входит в программу Годов культуры России и Китая, а значит, совсем скоро отечественные кинокартины будут показаны на больших экранах в крупных китайских городах. Посещение показов полностью бесплатное, нужно только успеть зарегистрироваться на сайте.

В этом году фестивальная программа включает восемь фильмов на любой вкус. Еще одной новинкой стало фэнтези "Творение богов: Битва с демонами". Также в программе представлены спортивная анимационная драма "Кунг-фу пацан", драма "Большой мир", военная лента "Скрытый клинок" (2023), исторический триллер "Над обрывом" , комедийная драма "Моя страна, мои родители" и документальный фильм "Затопление лайнера Lisbon Maru" .

В Санкт-Петербурге фестиваль откроет анимационная спортивная драма "Кунг-фу пацан", повествующая о молодом бойце, стремящемся заработать на лечение отца. Фильм уже получил признание в Китае и стал лауреатом множества национальных кинопремий. После показа зрители смогут задать вопросы сопродюсеру фильма.

В РОСКИНО считают, что в этом году фестивальная программа привлечет еще больше зрителей, а интерес к фильмам из Поднебесной значительно возрос. Это подтверждает ажиотаж, который вызвал фильм-открытие, на показе которого не было ни одного свободного места. Успейте познакомиться с жемчужинами китайского кинематографа до 17 мая.

Кстати

Для представителей китайской киноиндустрии организована обширная деловая программа: они посетят Госфильмофонд, побывают в "Москино" и встретятся с представителями Министерства культуры России. Также запланированы встречи с киностудиями "Татаркино" в Казани и "Лендок" в Санкт-Петербурге.