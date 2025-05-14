В Музее кино 10 июня откроется выставка "Последнее лето детства"

Масштабный выставочный проект "Последнее лето детства" откроется 10 июня 2025 года в Музее кино на ВДНХ. Об этом ТАСС сообщили организаторы выставки.

"Открытие флагманского выставочного проекта "Последнее лето детства", реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, состоится 10 июня 2025 года на площадке Музея кино на ВДНХ", - сообщила директор Музея кино Лариса Баженова.

Отмечается, что проект станет центральным событием года для музея. Более подробная информация о выставке будет представлена в рамках международного фестиваля "Интермузей", который пройдет в Москве с 21 по 24 мая на шести фестивальных площадках.

Выставка посвящена образу летних каникул - одному из ключевых мотивов советского подросткового кинематографа. Через атмосферу пионерских лагерей, первую влюбленность, утренние зарядки, выпускные вечера и экзамены проект исследует тему ностальгии по детству - как у поколения 1970-1980-х годов, так и у современных зрителей, обращающихся к прошлому.

В экспозицию войдут материалы из культовых фильмов, среди которых "Сто дней после детства" (1975, Сергей Соловьев), "Вам и не снилось…" (1980, Илья Фрэз), "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" (1964, Элем Климов), "Этот негодяй Сидоров" (1983, Валентин Горлов), "Кортик" (1973) и "Бронзовая птица" (1974, оба - режиссера Николая Калинина). Посетители увидят эскизы костюмов и декораций, фрагменты картин, оригинальные плакаты, архивные фотографии и мемориальные предметы.

Как отметили организаторы, выставка создает визуальную реконструкцию пионерского лагеря и поднимает темы взросления, дружбы, мечты и преемственности поколений. Особое внимание уделяется тому, как в советском кино отражались школьная жизнь и подростковые проблемы.