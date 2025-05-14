В Музее кино 10 июня откроется выставка "Последнее лето детства"

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Масштабный выставочный проект "Последнее лето детства" откроется 10 июня 2025 года в Музее кино на ВДНХ. Об этом ТАСС сообщили организаторы выставки.

В Музее кино 10 июня откроется выставка "Последнее лето детства"
© РИА Новости
"Открытие флагманского выставочного проекта "Последнее лето детства", реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, состоится 10 июня 2025 года на площадке Музея кино на ВДНХ", - сообщила директор Музея кино Лариса Баженова.

Отмечается, что проект станет центральным событием года для музея. Более подробная информация о выставке будет представлена в рамках международного фестиваля "Интермузей", который пройдет в Москве с 21 по 24 мая на шести фестивальных площадках.

Выставка посвящена образу летних каникул - одному из ключевых мотивов советского подросткового кинематографа. Через атмосферу пионерских лагерей, первую влюбленность, утренние зарядки, выпускные вечера и экзамены проект исследует тему ностальгии по детству - как у поколения 1970-1980-х годов, так и у современных зрителей, обращающихся к прошлому.

В экспозицию войдут материалы из культовых фильмов, среди которых "Сто дней после детства" (1975, Сергей Соловьев), "Вам и не снилось…" (1980, Илья Фрэз), "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" (1964, Элем Климов), "Этот негодяй Сидоров" (1983, Валентин Горлов), "Кортик" (1973) и "Бронзовая птица" (1974, оба - режиссера Николая Калинина). Посетители увидят эскизы костюмов и декораций, фрагменты картин, оригинальные плакаты, архивные фотографии и мемориальные предметы.

Как отметили организаторы, выставка создает визуальную реконструкцию пионерского лагеря и поднимает темы взросления, дружбы, мечты и преемственности поколений. Особое внимание уделяется тому, как в советском кино отражались школьная жизнь и подростковые проблемы.

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