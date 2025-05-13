Чайку, воровавшую еду у моржей, приручили в Московском зоопарке

В Московском зоопарке приручили дикую чайку, воровавшую еду у моржей. Об этом рассказали в пресс-службе зоопарка.

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Сообщается, что самец серебристой чайки, обитающий на одном из местных прудов, в прошлом году начал прилетать на тренировки моржих Роузи и Раи. Во время выполнения команды «жди» он пикировал и хватал их рыбу. Сначала моржи пытались отбить еду, но агрессивная чайка клевала их в морду и вырывала рыбу прямо изо рта. Испуганные Роузи и Рая, привыкшие к бережному обращению сотрудников, начали прятаться.

Со временем чайка стала воровать еду и у других морских животных. Зоологи решили приручить ее, поскольку отпугнуть не удалось. Птицу назвали Педро, и вскоре на тренировки моржей стал приходить кипер с ведерком рыбы специально для него. Поняв выгоду, Педро прилетал в павильон строго к назначенному времени, одновременно отпугивая других птиц.

Позже у Педро появилась подруга, которую он приводил в бассейн, а спустя время стал забирать часть рыбы с собой. Зоологи предположили, что он относит её самке, высиживающей яйца неподалеку.

— Нестандартные ситуации требуют таких же нестандартных решений, — отметили в Telegram-канале организации.

Тем временем в Московском зоопарке появились новые обитатели — четыре особи каравайки и столько же исландских гоголей. Кроме того, в конце апреля новыми жителями учреждения впервые за его 161-летнюю историю также стали гигантские выдры: для животных построили новый вольер.