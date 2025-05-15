Город выставил на торги коммерческое помещение в районе Свиблово

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На городские торги выставили нежилое помещение на северо-востоке столицы. Площадь объекта составляет 174,4 квадратного метра, он расположен недалеко от станции метро «Свиблово». Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Город выставил на торги коммерческое помещение в районе Свиблово
© Пресс-служба Департамента по конкурентной политике Москвы
— Предприниматели могут подобрать любую коммерческую недвижимость в разных районах столицы на Инвестиционном портале Москвы. Например, один из объектов сейчас выставлен на аукцион в районе Свиблово, который имеет хорошую транспортную доступность, множество зеленых зон, спортивных объектов и расположен близко к культурным объектам — Ботаническому саду РАН и ВДНХ. Помещение свободного назначения находится по адресу: Ивовая улица, дом 6, корпус 2, и подойдет для организации практически любого бизнеса — от фитнес-студии до детского развивающего центра или косметологической клиники. Заявочная кампания продлится до 21 мая, а торги пройдут 30 мая, — рассказал Кирилл Пуртов.

Здание, в котором находится помещение, подключено к электричеству, водоснабжению, канализации и имеет отдельный вход с улицы. Победитель торгов сможет открыть здесь любой вид бизнеса, кроме размещения апартаментов. Для участия в торгах необходимо наличие регистрации на онлайн-площадке «Росэлторг» и усиленной квалифицированной электронной подписи.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги разные объекты недвижимого имущества, а витриной предлагаемых лотов выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации. Здесь же можно совершить 3D-тур по объектам. Участвовать в городских торгах можно дистанционно — вся процедура проходит онлайн.

Новости Москвы
Екатерина Соловьева
Москва