Город выставил на торги коммерческое помещение в районе Свиблово

На городские торги выставили нежилое помещение на северо-востоке столицы. Площадь объекта составляет 174,4 квадратного метра, он расположен недалеко от станции метро «Свиблово». Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

© Пресс-служба Департамента по конкурентной политике Москвы

— Предприниматели могут подобрать любую коммерческую недвижимость в разных районах столицы на Инвестиционном портале Москвы. Например, один из объектов сейчас выставлен на аукцион в районе Свиблово, который имеет хорошую транспортную доступность, множество зеленых зон, спортивных объектов и расположен близко к культурным объектам — Ботаническому саду РАН и ВДНХ. Помещение свободного назначения находится по адресу: Ивовая улица, дом 6, корпус 2, и подойдет для организации практически любого бизнеса — от фитнес-студии до детского развивающего центра или косметологической клиники. Заявочная кампания продлится до 21 мая, а торги пройдут 30 мая, — рассказал Кирилл Пуртов.

Здание, в котором находится помещение, подключено к электричеству, водоснабжению, канализации и имеет отдельный вход с улицы. Победитель торгов сможет открыть здесь любой вид бизнеса, кроме размещения апартаментов. Для участия в торгах необходимо наличие регистрации на онлайн-площадке «Росэлторг» и усиленной квалифицированной электронной подписи.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги разные объекты недвижимого имущества, а витриной предлагаемых лотов выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации. Здесь же можно совершить 3D-тур по объектам. Участвовать в городских торгах можно дистанционно — вся процедура проходит онлайн.