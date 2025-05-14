В Московском метрополитене открылась мультиформатная радиостудия

Радиостудия открылась в Московским метрополитене, она будет выходить в прямой эфир ежедневно, утром и вечером, со специальными передачами и интерактивами, тематическими музыкальными заставками, фактами о метро и другим, сообщили в пресс-службе транспортного комплекса правительства столицы.

"В режиме реального времени пассажиры смогут увидеть, как создаются знаменитые шоу [радиостанций:] "Авторадио", Energy, Детское радио, Comedy Radio, Like FM, "Юмор FM", Romantika. <…> Мультиформатная студия "ГПМ радио" будет работать на пересадочном узле "Деловой центр" с 14 мая по 1 июня", - значится в сообщении.

Отмечается, что гостем первого прямого эфира стала советник заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности, замначальника Московского метрополитена Юлия Темникова. Она рассказала о программе празднования 90-летнего юбилея столичной подземки.

"15 мая на станции "Сокольники" и в сквере московского метро у нас пройдет масштабная историческая реконструкция открытия метрополитена. На целый день перенесемся в 1935 год. Около полудня от "Сокольников" до "Парка культуры" торжественно проедет ретропоезд - прямо как тогда, в 1935-м. А в шесть вечера в сквере московского метро пройдет шествие "Есть метро!" - это тоже реконструкция исторического шествия, которое состоялось 90 лет назад", - анонсировала Темникова, слова которой приводит пресс-служба.

Как подчеркнул гендиректор "ГПМ радио" Вадим Терещук, начавшая работу радиостудия является первым опытом радиовещания из метро.