Синоптик Татьяна Позднякова в разговоре с Рамблером назвала причины холодной погоды в Москве, а также рассказала о сроках прихода тепла в столичный регион.

Холодная майская погода связана с тем, что ее определяют циклоны. Один циклон сменяется другим. При этом речь идет о достаточно глубоких циклонах, внутрь которых поступает стратосферный холод. В последнее время они углублялись над нашей территорией, холодный воздух проникал к земной поверхности, поэтому наблюдались нехарактерные для мая условия. В коротких промежутках между циклонами были прояснения, и наступали заморозки. Так что во всем приходится «винить» именно циклоны, которые в этом году оказались необычайно холодными. Татьяна Позднякова Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости»

Вскоре в Москве ожидается приход южного циклона, отметила синоптик, говоря о погоде в ближайшие дни.

«Вместе с приходом этого циклона мы ожидаем повышения температуры. Сегодня и завтра он принесет нам дожди, а в последующие дни - порцию более теплого воздуха, дожди при этом сохранятся. Таким образом, температурный режим в столичном регионе практически вернется к климатической норме. По предварительным данным, температура воздуха в субботу и воскресенье в Москве составит +17…+19 градусов. Однако сейчас сложно сказать, насколько задержится это тепло. Погода в этом мае очень изменчива. Поэтому не исключено, что после выходных жителей региона ждет еще одна волна относительно прохладной погоды», - сказала она.

В середине следующей недели в Москве температура воздуха в дневные часы составит +10…+15 градусов, добавила синоптик.

«А последняя пятидневка мая обещает уже постоянное тепло. Согласно расчетам, температура может повыситься до +22…+25 градусов. Так что все надежны на последние числа месяца», - заключила Позднякова.

Ранее председатель Московского жилищного союза, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Константин Крохин в эфире радиостанции «Говорит Москва» оценил возможность скорого повторного возвращения тепла в дома жителей столицы.