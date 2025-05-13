Речные вокзалы Москвы приняли и отправили теплоходы более 150 раз за 3 недели

Москва активно развивает речной транспорт - поездки по реке становятся комфортнее и удобнее. Как сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы, с начала летней речной навигации столичные речные вокзалы приняли и отправили 150 теплоходов в десятки городов и населенных пунктов России.

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Самые популярные направления - Ярославль, Мышкин и Углич.

"С каждым годом речные путешествия набирают популярность у жителей столицы. За 3 недели навигации в круизы из Москвы отправились более 16 тыс. пассажиров", - рассказал заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

С начала сезона теплоходы из Москвы чаще всего отправлялись в Ярославль, Мышкин, Углич и другие туристические центры России. Ожидается, что всего за май причалы Северного и Южного речных вокзалов примут и отправят круизные теплоходы более 400 раз.

Билеты на речные круизы продаются на сайтах туроператоров и в офисах на Северном и Южном речных вокзалах. Расписание речного транспорта в Москве размещено на сайте "Суда сюда!".

Напомним, что новый сезон летней речной навигации открылся в Москве 24 апреля. Планируется, что в этом сезоне причалы обновленных речных вокзалов примут и отправят круизные суда по России более 2,5 тыс. раз. Это на 15% больше, чем в прошлом году. Кроме того, ожидается запуск третьего регулярного маршрута речного электротранспорта "Новоспасский - ЗИЛ".

С открытием нового сезона снова начали работать маршрут от Северного речного вокзала до причала Химки и переправа до Захарково. Теплоход "850 лет Москве" отправляется в Подмосковье каждые 1,5 часа, а "Москва-1" - в Южное Тушино каждый час. В прошлом году они вместе перевезли свыше 260 тыс. пассажиров.