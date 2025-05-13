Как Москва отпразднует юбилей метро

12 мая в сквере у метро «Сокольники» появился отреставрированный вагон типа «Г».

© Вечерняя Москва

Уникальный голубой вагон выпускался почти с самого открытия столичной подземки — с 1939 по 1955 год. Прокатиться на нем можно было до начала 80-х годов. Потом его заменили более современные поезда — номерные, которые вышли в метро в 1978 году.

В «Сокольниках» вагон поставили в честь грядущего юбилея метрополитена.

— В этом году Московскому метрополитену исполняется 90 лет. По поручению Сергея Собянина мы подготовили множество мероприятий для наших пассажиров, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Основные праздничные мероприятия пройдут как раз на станции «Сокольники». В 9 утра в вестибюле станции пассажиров будут приветствовать реконструкторы в старинной форме метро.

В течение всего дня у станции будет проходить яркая программа с концертами, выставками и другими активностями. А завершится мероприятие праздничным шествием «Есть метро!», которое повторит такое же шествие 15 мая 1935 года.

Кроме того, в рамках празднования юбилея на орбиту Земли отправятся малые космические аппараты с тематической символикой. Один из спутников отправится на орбиту Земли с детским рисунком, выбранным по итогам конкурса.

— У школьников есть уникальный шанс придумать, как будет выглядеть памятная табличка в честь юбилея метро, которая отправится на орбиту, — отметил генеральный директор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков.

Заявки с рисунками принимаются на конкурсной платформе до 25 мая включительно. На первом этапе работы будут отобраны экспертным советом, а потом лучшую работу выберут москвичи на портале «Активный гражданин».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

К 90-летию Московского метрополитена в Музее Победы 15 мая пройдет бесплатный показ фильма «Добровольцы» 1958 года. Лента расскажет о трех друзьях, которые добровольно стали первыми метростроевцами. Для просмотра надо зарегистрироваться на сайте кинотеатра «Поклонка».

КСТАТИ

В рамках празднования юбилея метро в столице запустят тематические поезда. В них можно подробно изучить историю метро на протяжении 90 лет. А 17 мая от станции метро «Сокольники» стартует ретро ралли, посвященное юбилею метро.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Наше метро — самое крупное в Европе по пассажиропотоку и на втором месте в мире по этому показателю, входит в десятку самых протяженных метро.