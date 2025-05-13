Специалисты промыли более 100 транспортных тоннелей после зимнего сезона

Специалисты промыли более 100 транспортных тоннелей после зимы.

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Об этом во вторник, 13 мая, рассказали в пресс-службе Городского хозяйства города.

— В рамках месячника по благоустройству провелимасштабные мероприятия по промывке более 100 транспортных тоннелей, в том числе таких крупных как Северо-Западный, Лефортовский, Волоколамский и Гагаринский. Во время работ поочередно перекрывали по одной крайней полосе движения транспорта, — уточнил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Промывка тоннелей проводится только при плюсовой температуре в ночное время с 22:00 до 6:00 или в выходные дни.

С помощью аппаратов высокого давления и специальных растворов были промыты парапеты и стены инженерных сооружений.

Кроме того, специалисты провели очистку дренажных систем и привели в порядок смотровые и сточные колодцы водосточной сети.

В работах были задействованы тоннелемоечные машины со специальными щетками для очистки стен и поливомоечная техника.

Всего в рамках месячника по благоустройству в столице было промыто около 2 тысяч объектов – мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, фонтаны и памятники, добавили в публикации.

Помимо этого, ранее в Таганском районе храм Святых Апостолов Петра и Павла у Яузских ворот оборудовали архитектурно-художественной подсветкой.