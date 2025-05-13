Собянин рассказал о масштабной реставрации объектов культурного наследия

В Москве пройдет масштабная реставрация объектов культурного наследия. Об этом во вторник, 13 мая, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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По его словам, с начала 2025 года город выдал свыше 500 разрешений на проведение работ по сохранению исторических зданий.

В настоящее время реставраторы приводят в порядок фасады дворца Н.А. Дурасова в усадьбе Люблино, который является выдающимся образцом русской усадебной архитектуры рубежа XVIII–XIX веков. Глава столицы подчеркнул, что уже завершена реставрация барельефов на античную тематику, очищен лепной декор и устранены мелкие трещины, а работы планируется завершить в этом году.

Мэр также сообщил, что ведутся противоаварийные работы в здании комбината газеты «Правда», представляющем значимый памятник конструктивизма, созданный архитектором Пантелеймоном Голосовым. По словам Собянина, специалисты демонтируют аварийные участки, маркируют ценные фрагменты, включая обнаруженные деревянные буквы, украшавшие фасад.

Кроме того, Собянин рассказал о начале реставрации переходной деревянной галереи главного дома усадьбы Узкое (Стрешневых — Голицыных), относящейся к памятникам архитектуры XVII–XIX веков. Ранее был отреставрирован северный флигель усадьбы, где восстановили фасады, интерьеры и утраченные элементы декора, говорится в Telegram-канале Сергея Собянина.

Ранее мэр сообщил о реставрации усадьбы Виноградово в районе Северный.