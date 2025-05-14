Расселение по реновации затронуло жителей 90 домов на юге Москвы

С начала реализации программы реновации на юге столицы расселение затронуло 90 домов: для жителей город подготовил и передал под заселение 31 новостройку. Об этом сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

«Переселение по программе реновации в Южном административном округе началось в 2018 году. Тогда жителям передали под заселение новостройку на ул. Судостроительная. Сегодня количество домов, которые затронуло расселение, достигло 90. В новые квартиры переехали или еще находятся в процессе переселения около 14 тыс. москвичей. Всего в ЮАО по программе реновации предстоит расселить 378 домов старого жилого фонда. Новое жилье получат более 82 тыс. горожан», – приводятся в сообщении слова Ефимова.

Отмечается, что полностью расселенные дома по программе реновации демонтируют. Так, на месте сноса возводят современные жилые комплексы для реализации программы реновации с благоустроенными территориями и сопутствующей инфраструктурой.

Как рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, которого цитирует пресс-служба, на юге столицы полностью расселили и демонтировали более 45 домов по программе реновации в девяти районах округа.

«Например, в районе Царицыно снесли 12 зданий, в Нагорном и Нагатинском Затоне – по семь, а в районе Бирюлево Западное – пять. Жители всех демонтированных домов уже отпраздновали новоселье в новых квартирах по стандартам программы реновации», – добавил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый дом по программе реновации в районе Покровское-Стрешнево.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 тыс. 176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва – один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».