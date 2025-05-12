В Москве начали планово отключать горячую воду

Погода продолжает испытывать москвичей. Еще совсем недавно они задыхались от жары и требовали от коммунальщиков немедленно отключить отопление. И вдруг не просто похолодало, а еще и заморозки обещают до минус 5, а дептранс требует выезжать на дороги только в зимней резине! Горожане недоумевают: неужели в такой холод еще и горячую воду отключат, как планировали, с понедельника, 12 мая?

© Российская Газета

Как выяснил корреспондент "РГ", в понедельник с полудня в городе действительно начали отключать горячее водоснабжение, чтобы начать профилактический ремонт сетей. В итоге уже без горячей воды остались жители ряда домов в разных округах города - на Мосфильмовской, Нагатинской, Бойцовой и Потешной улицах, а также на Богородском Валу, в поселке Московский, в Зеленограде и других. "В этот майский мороз мы хотя бы грелись около полотенцесушителя в ванной, специально дверь оставляли открытой, чтобы квартира хоть немного прогрелась. Но сейчас и это невозможно!" - жалуется в социальных сетях одна из жительниц Мосфильмовской улицы.

К счастью, как рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова, уже со среды начнет теплеть: вместо минуса ночью будет около плюс трех градусов, а днем воздух прогреется до +15, а к субботе потеплеет до летней температуры +20 днем и не ниже +12 ночью". Заново включить систему теплоснабжения в таком мегаполисе, как Москва, можно так же, как ее отключали, то есть в течение пяти дней, то есть как раз к моменту, когда в городе снова будет тепло. Что же до горячего водоснабжения, то специфика централизованной системы теплоснабжения состоит в том, что тепло ТЭЦ производят вместе с электроэнергией. Это значительно экономит топливо и удешевляет конечный продукт.

"Но есть и минус - после отопительного сезона все теплосети нужно тщательно проверить на предмет возможных неполадок", - говорят коммунальщики.

И напоминают, что сейчас проверка занимает всего 10 дней. Она позволяет предотвратить возможные аварии в зимний период. Посмотреть, когда отключат горячую воду, можно на сайте mos.ru или moek.ru.