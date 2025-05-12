Синоптик Тишковец предупредил об очередном похолодании в Москве в конце мая

Похолодание вновь вернется в Москву в последней декаде мая. Об этом в понедельник, 12 мая, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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По словам синоптика, в конце последнего весеннего месяца столбики термометров в столичном регионе в среднем покажут на 5-7 градусов ниже климатической нормы. Эксперт отметил, что к текущему моменту температура воздуха в города отстает от нормы почти на 4,5 градуса.

— В последней декаде май приготовил еще одно похолодание — конечно, до заморозков температура уже не опустится, — написал Тишковец в своем Telegram-канале.

Прогноз эксперта также подтвердил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его словам, в столичном регионе ожидается чередование потепления и похолодания. Тишковец также рассказал, что в начале этой недели в Москве ожидаются местами переходящий в мокрый снег ливень и аномальный холод. Главный специалист городского метеобюро Татьяна Позднякова в разговоре с Вечерней Москвой также рассказала, что весеннее тепло вернется в столицу в выходные дни.