Смотровая площадка «Ленфильма» снова открылась для посетителей

Петербургская студия «Ленфильм» 12 мая снова открыла сезонную смотровую площадку на крыше десятого корпуса.

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Туда могут попасть все желающие не младше 14 лет в рамках платных экскурсий.

— Впервые наша смотровая площадка заработала в июне 2024 года, и экскурсии с ее посещением начали пользоваться огромной популярностью. <...> Мы уверены, что в этом году желающих посмотреть на историческую панораму Петербурга с высоты 30 метров будет еще больше, – рассказали в пресс-службе киностудии.

Уточняется, что площадка будет функционировать только в хорошую погоду. В случае ухудшения погодных условий экскурсии будут переноситься.

— Гости города, которые просто не будут успевать на экскурсию, смогут вернуть деньги за билеты, – добавили в пресс-службе.

Со смотровой площадки можно увидеть историческую панораму со всеми основными достопримечательностями Санкт-Петербурга — Петропавловская крепость, Эрмитаж, Троице-Измайловский собор, Исаакиевский собор, Спас на Крови, Зимний дворец и другие именитые постройки, сообщает «Петербургский дневник».

Прогулки на обзорном маршруте, проходящем по крыше Большой спортивной арены столичного стадиона «Лужники», стартовали 5 мая. Протяженность обзорного кругового маршрута составляет почти один километр, а высота, с которой можно увидеть не только территорию самого спорткомплекса, но и несколько московских достопримечательностей, достигает 57 метров.