Горячую воду начали отключать в Москве и Подмосковье

Плановые отключения горячей воды начались в Москве и Подмосковья, они проводятся для обслуживанием систем теплоснабжения. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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— Это необходимая мера для качественного проведения гидравлических и температурных испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их ликвидации, — рассказал он.

График отключений горячей воды доступен на официальных порталах Москвы, где жители могут проверить сроки в своем доме.

Отключение длится от десяти дней и проходит в период с мая по август, чтобы подготовить все коммуникации к отопительному сезону. При этом дома с альтернативным водоснабжением могут отключаться реже, сообщает РИА Новости.

На портале mos.ru заработал специальный онлайн-сервис, с помощью которого жители столицы смогут увидеть график отключения горячей воды по нужному адресу. Горожане, у которых есть аккаунт на портале, смогут подписаться на уведомления об отключении водоснабжения.