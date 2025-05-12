Москвичей призвали слушать пение соловьев

Москвичам назвали места для слушания пения соловьев. Список опубликовало агентство «Москва» в Telegram-канале.

Этих птиц можно услышать в природном парке «Куркино», Битцевском лесу, Измайловском парке, Парке Горького и Нескучном саду, природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино», Тропаревском лесопарке и музее-заповеднике «Царицино». Наиболее активно соловьи поют после 22:00 и до 7:00. Их также можно услышать в скверах и дворах домов.

Ранее жителей столицы призвали не подкармливать уток, поскольку это может навредить их потомству. Специалисты напомнили, что пернатым необходимо обладать навыком самостоятельно добывать себе пищу.