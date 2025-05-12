Около 20% месячной нормы осадков может выпасть в столичном регионе 13 мая

Примерно 20% месячной нормы осадков выпадет в Московском регионе во вторник, 13 мая. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

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По словам синоптика, пасмурная и дождливая погода ожидается по причине того, что столичный регион окажется на орбите активного циклона. В связи с этим в Москве прогнозируется до 7–9 миллиметров осадков, а по региону – до 9–14 миллиметров осадков.

Тишковец также заявил, что температура воздуха в этот день будет соответствовать норме середины осени. Он уточнил, что столбик термометра в ночь на 13 мая опустится в Москве до плюс 1 градуса, а по области – до минус 1 градуса. Днем в столице ожидается до плюс 8 градусов, а в Подмосковье – до плюс 9 градусов.

Синоптик назвал такую погоду аномально холодной для данного месяца.

Потепление ожидается в Москве с четверга, 15 мая. По словам руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, 15 и 16 мая температура может составить 16–17 градусов, а в следующие дни столбик термометра может подняться до 20 градусов.