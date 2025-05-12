Акция "Ночь в музее" пройдет на 170 столичных площадках

Акция "Ночь в музее" в этом году пройдет на 170 столичных площадках, расположенных по всему городу. В ночь с 17 на 18 мая москвичей будут ждать в культурных центрах, галереях, библиотеках и парках, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Всех посетителей, по ее словам, ждет более 600 мероприятий, в том числе экскурсии, творческие встречи, мастер-классы, концерты, кинопоказы и показы мод.

"Главная особенность этого сезона – применение технологий искусственного интеллекта. Например, нейросеть стала соавтором аудиогидов, а еще с ее помощью предлагают создать индивидуальный музейный маршрут", – цитирует Сергунину портал мэра и правительства столицы.

Одной из основных площадок станет Музей космонавтики. Там летчик-космонавт Герой России Антон Шкаплеров расскажет о жизни на космической станции и сотрудничестве с киноиндустрией. В культурном учреждении также пройдет серия концертов, первый из которых стартует в 20:00. Перед зрителями выступят солисты Мариинского и Большого театров, оперные певцы и музыканты.

Программа продолжится в 22:30, когда стоечные дизайнеры представят коллекции в космической тематике. Причем некоторые предметы гардероба и аксессуары можно будет купить на месте.

В музее также можно будет посетить выставку "Маэстро, на взлет!", посвященную Году защитника Отечества и 80-летию победы в Великой Отечественной войне. В числе экспонатов гости смогут увидеть мундиры, боевые награды и знамя, принадлежащие 5-му гвардейскому истребительному авиационному полку.

Кроме того, в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ в 19:00 и 21:00 для горожан и туристов пройдет программа "Созвездие бесстрашных". Участники узнают, чей путь на орбиту начинался в окопах ВОВ, как инженеры и конструкторы приближали Победу и как космонавты защищали Родину в последующие годы.

В акции также примет участие еще один музей, расположенный на ВДНХ, – "Атом". Там до 23:00 гостей ждут на мультимедийной выставке "Атомный проект в годы войны. К 80-летию Победы", созданной в сотрудничестве с Музеем Победы. Посетители узнают о событиях 1940-х годов, происходивших на военном и научном фронтах.

Музей Москвы подготовил выступление камерного хора, концерт которого начнется в 19:00. Сразу после, в 20:00, историк прочитает лекцию о послевоенном восстановлении столицы и создании ее современного облика. Эксперт также расскажет об архитекторах и строителях.

Вместе с тем Государственный музей А. С. Пушкина приглашает принять участие в иммерсивных экскурсиях с героями произведений поэта в роли гидов. Экскурсии проведет народный артист России и телеведущий Александр Олешко в сопровождении живой музыки. Начало – в 20:50 и 21:45. Там же в 20:45 состоится открытая дискуссия с заслуженным артистом России Виктором Добронравовым, который неоднократно воплощал на сцене и в кино героев произведений Пушкина.

Помимо этого, в парке "Зарядье" с 18:00 заработает выставка "И увидел я новое небо и новую землю". На ней будут представлены художественные работы в различных жанрах и форматах – от живописи до цифрового искусства. Их авторами стали солдаты, волонтеры и журналисты.

Еще один концерт, в рамках которого прозвучат песни на стихи поэтов Серебряного века, начнется в 20:00 в Московском государственном музее С. А. Есенина, отмечающем в этом году 130 лет со дня рождения писателя. Позже, тем же вечером, там пройдет читакль – спектакль в формате читки.

Отправиться в поход-экспедицию гости смогут в Музее-заповеднике "Коломенское". В 20:00 горожане узнают легенды и тайны этого места, познакомятся с памятниками архитектуры XVII–XVIII веков и объектами природного наследия.

Попробовать себя в роли архитекторов и дизайнеров, а также поработать над собственным проектом станции метро, создать настенное панно или придумать оформление потолка москвичи смогут в галерее "Богородское" в 19:30.

В Доме культуры "ГЭС-2" организаторы ждут участников на лекции, посвященной истории создания учреждения. В 19:00 специалисты начнут рассказывать об акустических особенностях пространства и скульптур на территории заведения, а также проведут архитектурный тур.

Основные мероприятия акции продлятся до полуночи, однако некоторые площадки будут открыты до 02:00. В определенные часы в рамках события часть городских музеев и выставочных залов будет доступна бесплатно.

Узнать условия посещения, расписание и зарегистрироваться можно на официальном сайте мероприятия.

В конце апреля в Москве прошла акция "Библионочь". Свыше 1,7 тысячи мероприятий посетили около 53 тысяч человек. Самыми популярными площадками стали библиотеки № 97, имени А. П. Гайдара и имени А. Грина.

Для детей были организованы флешмобы, мастер-классы, квизы и написание писем ветеранам. В соцсети "ВКонтакте" прошла литературная площадка "Страницы Победы" с пятью лекциями и семью интервью о юбилее Победы, которые набрали более 52 тысяч просмотров.