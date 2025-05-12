Как позаботиться о красоте на фестивале Пикник Афиши x Сбер

Гости летнего фестиваля Пикник Афиши x Сбер, который в этом году пройдет в Москве и Санкт-Петербурге, смогут не только насладиться самобытной и интересной музыкой и интерактивными форматами взаимодействия с аудиторией, но и позаботится о своей красоте.

21 июня в Москве фестиваль Пикник Афиши x Сбер вернется в родной парк «Коломенское», чтобы вновь собрать единомышленников вокруг главного события московского лета.

В свое бью-пространство в этот день участников мероприятия пригласит бар укладок Dry&Go, специализирующийся на работе в четыре руки за 30 минут, а также быстрых уходах за волосами по доступным ценам.

© Dry&Go

На протяжении всего фестиваля профессиональные стилисты-визажисты бара помогут сделать образ ярче и блистательнее, заплетя французские косички или мини-косы с декоративными аксессуарами. Также можно будет запечатлеть свой новый образ на фоне оригинальной фотозоны и получить бонусы на услуги в салонах.

А о мужчинах с удовольствием позаботятся мастера поп-ап парикмахерской СНОР Х СНОР. Пестрая команда главной российской сети барбершопов и быстрые стрижки машинкой помогут не только обновить образ, но и сделают так, чтобы никто не пропустил выступление любимого артиста.

© СНОР Х СНОР

Укладки всем желающим на фестивале Пикник Афиши x Сбер готова сделать сеть парикмахерских Birdie. В основе эстетики и визуального стиля сети удобные стрижки. При этом мастера помогут полюбить свои волосы такими, какие они есть, и найти с ними общий язык.

© Birdie

А посетители бьюти-станции Arive Makeup, которая также откроет свои двери на мероприятии, смогут протестировать косметику, сделать себе экспресс-макияж с помощью визажистов бренда, сфотографироваться на память. И, заодно, выиграть призы и просто приятно провести время.

Задуманный изначально как разовое мероприятие в честь пятилетия журнала, с годами фестиваль превратился в культурный драйвер, «открывая новые имена в музыке и искусстве, объясняя социальные тренды и явления, формируя вкусы и определяя моду».

В 2025 году он станет еще ярче и разнообразнее благодаря новому подходу к организации пространства и культурным мероприятиям для разных поколений. Сюда можно прийти с детьми и получить уникальный опыт за счет специально организованной инфраструктуры развлечений: от игровых площадок до интерактивных зон с подарками и полезной едой.

На четырех сценах фестиваля Пикник Афиши x Сбер выступят десятки артистов, в том числе рэпер Mnogoznaal, один из самых ярких электронных проектов страны CREAM SODA, группа Моя Мишель» и Rozalia. Также именно на фестивале спустя восемь лет вернется на сцену объединение новаторов DOPECLVB. Узнать больше о мероприятии и купить билеты можно тут.