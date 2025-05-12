Собянин поздравил медицинских сестер и братьев с профессиональным праздником

Сергей Собянин в своем телеграм-канале поздравил медсестер и медбратьев с профессиональным праздником.

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Мэр отметил, что без медсестер и медбратьев нельзя представить ни одно медучреждение, так как именно они сопровождают пациента от его первого обращения до полного выздоровления.

"В день каждый из вас оказывает помощь десяткам человек, выполняет сотни процедур, общается с пациентами чаще, чем врач. Это требует не только профессиональных знаний, но и внимания, терпения, эмпатии", – указал Собянин, поблагодарив медсестер и медбратьев за их труд и профессионализм, а также за спокойствие, с которым они выполняют свою работу.

Мэр напомнил, что в Москве действует специальный статус "Московская медсестра или медбрат", в рамках которого сотрудники медучреждений могут повысить свою квалификацию или бесплатно пройти обучение по любой программе. Им также предоставляется брендированная форма для работы.

Кроме того, в этом году в 28-й раз состоится конкурс "Московские мастера" по профессии "Медсестра". Участие в нем примет рекордное количество специалистов, заключил Собянин.

Ранее в столице завершился прием заявок на конкурс "Московские мастера" по профессии "Медицинская сестра". В рамках соревнования участникам предстоит пройти несколько этапов, включая устное собеседование, компьютерное тестирование, демонстрацию практических умений на современном симуляционном оборудовании, решение профильных ситуационных задач и интерактивную игру.