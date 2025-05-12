Дептранс рекомендовал москвичам выезжать только на зимней резине из-за заморозков

На столичные дороги рекомендуется выезжать исключительно на зимней резине. Об этом в понедельник, 12 мая, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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— По прогнозам синоптиков, в Москве ожидаются заморозки. Рекомендуем выезжать только на зимней резине или использовать городской транспорт, — уточнили в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

11 мая москвичей уже предупреждали о том, что из-за прогнозируемых заморозков автомобилистам в городе стоит использовать общественный транспорт. Кроме того, водителей призвали соблюдать скоростной режим, выдерживать дистанцию между машинами на дорогах, быть внимательными на подъемах и спусках с мостов и эстакад, а также не отвлекаться на телефон во время движения.

Недавно автоэксперт Никита Гудков рассказал, что делать тем, кто уже «переобулся» в летнюю резину. По его словам, автомобилистам необходимо приобрести сезонный комплект шин на дисках, чтобы при случае можно было быстро поменять их обратно.