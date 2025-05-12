Москвичам назвали дату начала потепления

Потепление в столичном регионе может начаться с четверга, рассказал в беседе с RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Прошедшей ночью лишь один пункт из 20 метеостанций дал заморозки в Московской области. Это крайняя восточная точка региона. Поэтому если в ближайшую ночь и будут заморозки, то в северной части области. Они будут слабыми и Москву практически не затронут», — рассказал он.

В то же время в столице во вторник ожидается дождь на протяжении всего дня, заметил специалист. Температура в ближайшие дни составит +10...+12 °C, а с четверга может начаться потепление, продолжил он.

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«Есть надежда на потепление. В четверг и пятницу температура может составить +16...+17 °C, а в субботу и воскресенье — подняться до +20 °C», — отметил синоптик.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов призвал соблюдать скоростной режим во время заморозков.