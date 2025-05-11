МЧС выпустило экстренное предупреждение о заморозках в Москве

Столичное управление МЧС выпустило экстренное предупреждение об опасном метеорологическом явлении. Начало предстоящей недели ознаменуется холодами до минус 5 градусов.

В МЧС сослались на прогноз синоптиков Росгидромета, обещающий резкое понижение температуры.

«В период с 12 по 14 мая в ночные и утренние часы местами в Москве ожидаются заморозки -5...0°С», — сказано в сообщении спасателей.

В МЧС порекомендовали водителям значительно снизить скорость движения, увеличить дистанцию и избегать внезапных маневров.

Также нельзя оставлять детей без присмотра. При необходимости следует звонить по телефонам «101» или «112», или единому телефону доверия ГУ МЧС России по г. Москве 8 (495) 637-31-01.