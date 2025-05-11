Собянин сообщил о планах масштабного обновления районных спортивных объектов

Спорт стал стилем жизни для москвичей, поэтому столица реализует программу модернизации спортивных объектов. Об этом в воскресенье, 11 мая, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

© Вечерняя Москва

По его словам, акцент сделан на районные комплексы для занятий спортом рядом с домом.

Собянин отметил, что многие спорткомплексы устарели, поэтому в Стратегию развития Москвы включена их реновация. Планируется обновить 175 объектов, включая 57 бассейнов, из них 14 уже модернизированы в прошлом году, еще 20 обновят в 2025 году.

По словам мэра, обновление включает замену инженерных систем, современные фасады, доступную среду для маломобильных граждан и профессиональное оборудование. В бассейнах обновляют системы очистки воды, а рядом с комплексами создают площадки для уличного спорта.

Собянин подчеркнул, что столица продолжит развивать спортивную инфраструктуру, чтобы занятия спортом были доступны всем москвичам рядом с домом, передает официальный портал личного блога мэра.

Ранее Собянин рассказал о развитии проекта «Мой спортивный район».