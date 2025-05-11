На ВДНХ открывается тематическая выставка «Победные сорта сирени»

В преддверии 18 мая — Международного дня сирени и 132-й годовщины со дня рождения советского селекционера Леонида Колесникова — ВДНХ открывает тематическую выставку «Победные сорта сирени». Экспозиция начнет работу с 5 мая у сирингария и расскажет о наследии выдающегося селекционера, подарившего стране десятки уникальных сортов этого кустарника. Выставку можно посетить по 31 мая.

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Преданность делу и вдохновение

Леонид Колесников — один из ярких энтузиастов отечественной селекции. Родившись в купеческой семье, он не получил специального ботанического образования, однако благодаря самообучению, упорству и невероятной любви к природе стал создателем более 300 сортов сирени.

Все началось с небольшого сада во Всехсвятском, где Колесников начал эксперименты по скрещиванию сирени, изучая труды Ивана Мичурина и разрабатывая собственные методы. Благодаря стараниям селекционера мир впервые увидел сорта с уникальной окраской лепестков, такие как «джамбул» — сирень с белой каймой.

В 1952 году за вклад в развитие селекции Леонид Колесников был удостоен Сталинской премии. А уже в 1953-м в павильоне «Цветоводство» на ВДНХ демонстрировались новые сорта сирени и инновационные методы прививки, разработанные селекционером.

Его деятельность вышла далеко за пределы научной сферы: Колесников стал символом преданности делу и вдохновением для многих поколений ботаников и цветоводов.

Легендарная сирень на ВДНХ

Сирингарий на территории ВДНХ был заложен в 1985 году, к 40-летию победы в Великой Отечественной войне. Сегодня здесь растет более 300 кустов сирени, около 30 из которых были выведены самим Колесниковым.

Центральное место занимает легендарный сорт «красавица москвы» с жемчужно-белыми соцветиями, признанный эталоном красоты во всем мире. Сирень украшает не только ВДНХ, но и ботанические сады в других странах.

В коллекции также представлены сорта «красная москва» — с яркими пурпурными бутонами, «заря коммунизма» — с глубоким фиолетовым отливом, «леонов» — с контрастной двухцветной окраской лепестков.

Сорта Колесникова — это не просто декоративные растения, а живая хроника времени. В названиях селекционер увековечивал имена героев и культурных деятелей: «зоя космодемьянская», «память о с. м. кирове», «капитан гастелло», «галина уланова», «маршал василевский», «радж капур». Особенное значение имеет сорт «олимпиада колесникова», посвященный его супруге и верному соратнику.

Новая выставка в сирингарии

Выставка «Победные сорта сирени» организована с Главным ботаническим садом имени Н.В. Цицина Российской академии наук и Международным обществом сирени. Гости увидят фотографии разных сортов этого растения селекции Леонида Колесникова, названных в честь выдающихся военачальников, героев-летчиков и защитников Родины.

Сирингарий — часть ландшафтного парка «Природа культивируемая». Здесь проложены дорожки из природного камня, установлены скамьи. Лучшее время для посещения — вторая половина мая, когда сирень раскрывается во всем великолепии цвета и аромата. Узнать о правилах поведения и запомнить названия некоторых ее сортов, растущих в сирингарии, можно с помощью специальных информационных табличек.

Найти сирингарий и другие цветущие площадки можно с помощью проекта «Лучшее прогулочное пространство Москвы». Открытие новых тематических выставок для гостей ВДНХ соответствует задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство».

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