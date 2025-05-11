Собянин: в Мневниковской пойме создается современный район для жизни и работы

В Мневниковской пойме создают современный район для комфортной жизни и работы. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

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«Рядом с жилыми домами возведем социальные объекты, откроем деловой и спортивный кластеры. Сделаем удобные дороги и благоустроим территорию. С 2020 года под строительство 1,8 миллиона квадратных метров недвижимости выделили больше 73 гектаров земли в рамках реализации масштабных инвестпроектов», — отметил Мэр Москвы.

Так, в Мневниковской пойме уже построили образовательный комплекс на 925 мест. Почти готов детский сад для 200 воспитанников. Планируется возвести еще несколько образовательных объектов в общей сложности на 2,6 тысячи школьных и дошкольных мест.

Кроме того, формируют деловой кластер. Например, на участке площадью 0,67 гектара появится многофункциональный комплекс, площадь которого превысит 30 тысяч квадратных метров.

В рамках создания спортивного кластера возвели Ледовый дворец. Позже здесь появятся Международная хоккейная академия Александра Овечкина, теннисный центр и другие объекты.

«Работаем над транспортной доступностью территории. Построили и реконструировали 8,3 километра дорог, еще 8,7 километра предстоит сделать. В северной части поймы возводим путепровод через Северо-Западную хорду (СЗХ). Сооружение откроет выезд из жилых и общественных кварталов территории на основной ход СЗХ. Также строим съезды на хорду в сторону проспекта Маршала Жукова», — добавил Сергей Собянин.

До конца года завершат работы в Проектируемых проездах № 1071 и 1077. Они нужны для комфортного подъезда к существующей и будущей застройке. Продолжится интеграция Мневниковской поймы в транспортную сеть города.

Предстоит и озеленение территории: здесь планируется посадить более 1,7 тысячи деревьев, около 20 тысяч кустарников и разбить газоны площадью 11,2 гектара.

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