Небольшой дождь и до 9 градусов тепла ожидаются в Москве 11 мая

В Москве в воскресенье, 11 мая, ожидаются облачность и местами небольшой дождь. Об этом этом сообщил Гидрометцентр России.

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Днем температура в столице составит плюс 7 – плюс 9 градусов. В ночь на понедельник, 12 мая, температурные показатели могут опуститься до плюс 1 градуса.

В Подмосковье температура будет колебаться в пределах плюс 5 – плюс 10 градусов. Ночью же столбики термометров опустятся до 0 градусов.

Ранее климатолог Алексей Кокорин рассказал, что в Московском регионе из-за изменений климата летом будут чаще возникать торнадо и сильные ветры.

По его словам, сильных ветров, порывов порядка 30 метров в секунду однозначно будет больше. Эксперт добавил, что к этому необходимо будет адаптироваться.