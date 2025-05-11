Синоптик анонсировал появление белых "мух" в небе над Москвой

Начало недели в столичном регионе будет напоминать не «месяц май, а классический октябрь», рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик заметил, что в Москве в настоящее время небосвод на 100% прикрыт слоисто-кучевыми облаками с нижней границей 300-600 метров, местами идет дождь.

По его словам, в воскресенье днем, 11 мая, ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами возможны небольшие осадки.

Ветер западный 4-9 м/с, порывистый, температура воздуха +6…+9, что на 10 градусов ниже климатической нормы. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 743 мм рт. ст., уточнил метеоролог.

По его словам, в понедельник, 12 мая, будет пасмурно и аномально холодно: ночью +1…+3, по области -1…+4, днем +6…+8, в Подмосковье +4…+9, что на 10-11 градусов ниже климатической нормы и больше соответствует показателям середины осени.

«В небе появятся белые «мухи»! Летнее тепло будет только летом! Кесарю кесарево, а Богу Богово», — констатировал Тишковец.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что потепление, которое рисуют прогностические модели, будет растянутым во времени.

Синоптик пояснил, что только к 15 мая дневная температура в средней полосе постепенно подтянется к 15 градусам, а 20-градусный рубеж станет под силу майской погоде только к 20-м числам месяца.