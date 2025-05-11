Москвичей предупредили об «осенней» погоде после майских праздников

Жителям Москвы в начале недели стоит подготовиться к погоде, больше напоминающей осень, чем май. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Про его словам, уже в понедельник, 12 мая, в столичном регионе может пойти мокрый снег.

Синоптик сообщил, что ожидается пасмурная и аномально холодная погода: ночью температура составит от +1 до +3°C, в Подмосковье местами может опуститься до -1°C, а днем воздух прогреется максимум до +9°C. Он отметил, что такие значения на 10–11°C ниже климатической нормы и больше соответствуют октябрю.

Тишковец добавил, что возвращения по-настоящему теплой погоды пока ждать не стоит — по его словам, «лето придет только летом».

До этого специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что прохладная погода задержится в столице до понедельника, 12 мая. Температура воздуха будет находиться в пределах +11...+13°C. По словам эксперта, подобные показатели ниже климатической нормы на пять градусов. А уже с четверга по субботу, 15–17 мая, воздух прогреется до +16...+17°C, отметила Позднякова.