В павильоне №59 "Зерно" на ВДНХ открылась обновлённая экспозиция Музея героизма. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

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Среди уникальных экспонатов есть макеты дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М и штурмовика Су-25 "Грач". Также показаны элементы вражеской техники производства США и стран НАТО, доставленные с передовой спецоперации по защите Донбасса.

Мэр отметил, что подлинные вещи и документы делают выставку особенно ценной. Такие экспозиции вносят вклад в дело сохранения исторической правды.