Собянин: почти 50 станций метро признаны объектами культурного наследия России

Почти 50 станций метро признаны объектами культурного наследия России. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Сегодня почти 50 станций признаны объектами культурного наследия России. Каждая – по-своему уникальна», – написал Собянин.

Например, в 1947 году на станции «Чистые пруды» впервые в Московском метрополитене применили люминесцентное освещение, а в отделке «Маяковской», помимо всем привычного мрамора, использовалась авиационная сталь.

В этом году наша страна празднует 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Сергей Собянин напомнил, что в годы войны в городе было открыто семь станций метро.

Так, мозаичное панно для станций «Автозаводская» и «Павелецкая» создавал в блокадном Ленинграде художник Владимир Фролов. Однако в итоге мозаики, предназначавшиеся для «Павелецкой», разместили на «Новокузнецкой». На этой же станции можно увидеть уникальные гипсовые скульптурные фризы с фигурами солдат и офицеров Красной армии.

Отмечается, что станция «Семеновская» украшена барельефами с изображением танков, самолетов, кораблей и другой боевой техники. Основным мотивом «Бауманской» стало единство фронта и тыла. В нишах пилонов можно найти 8 фигур работы скульптора Вячеслава Андреева.

Оформление «Электрозаводской» рассказывает о работе в военные годы Московского электролампового завода. Потолок там украшают более 300 полусфер с лампами внутри. Историческую ценность станции «Партизанская» представляют барельефы из белого гипса на военную тему и скульптуры героев Советского Союза Зои Космодемьянской и Матвея Кузьмина.

В этом году Московскому метрополитену исполняется 90 лет. На протяжении почти вековой истории оно является символом надежности, безопасности и стабильности. Это часть истории не только Москвы, но и в целом России.