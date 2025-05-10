Синоптик рассказал о потеплении в Москве на следующей неделе

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в столице на следующей неделе.

«В первой половине недели сохранится прохладная погода, временами с небольшими дождями ночью по Москве и области от 0 до +5 °C. Днём +8...+15 °C», — сообщил синоптик.

По его словам, со среды начнётся потепление.

«Со среды до конца недели +14...+19 °C, ночью +6...+8 °C. Без осадков дело не обойдётся. Ветер до середины недели северный, со второй половины недели будет поворачивать на юго-западный», — уточнил Ильин.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что лето в Москве будут сопровождать положительные аномалии.