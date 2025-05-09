Праздничный салют в честь Дня Победы состоялся в Москве

Праздничный салют в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся в Москве. Он начался в 22:00 и продлился 10 минут.

Запуск фейерверков производился из 72 специальных пусковых салютных установок с исторических площадок Москвы. Вечернее небо столицы украсили более 10 тысяч фейерверков.

Горожане и туристы могли видеть хореографию фейерверков "Солнце", "Ассоль", "Облако", "Вега", "Сага", "Мальва", "Арина", "Хризантема", "Данко", "Олимпия", "Алиса", "Коррида", "Матрешка" и другие.

Парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади 9 мая. В нем принимали участие более 11 тысяч военнослужащих, среди которых 1,5 тысячи – участники специальной военной операции.

Механизированную колонну возглавил танк Т-34. Завершила парад авиационная часть, в которой приняли участие пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи" на истребителях Су-30СМ и МиГ-29, а также штурмовики Су-25.