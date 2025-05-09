В Москве запустили более 10 тыс. фейерверков

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Салютный дивизион Московского военного округа дал праздничные залпы в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Запуск фейерверков производился из 72 специальных пусковых салютных установок, сообщили в Минобороны России.

Военнослужащие отдельного Гвардейского салютного дивизиона Московского военного округа имени маршала артиллерии Владимира Михалкина произвели десятки праздничных артиллерийских залпов с исторических площадок Москвы в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

"В ходе торжественного воинского ритуала гвардейцы-артиллеристы на протяжении 10 минут непрерывно производили залпы праздничного артиллерийского салюта из легендарных 76-мм ЗиС-3, а вечернее небо столицы украсило свыше 10 тысяч фейерверков различных типов и цветов", - сказали в министерстве.

Среди фейерверков - "Солнце", "Ассоль", "Облако", "Вега", "Сага", "Мальва", "Арина", "Хризантема", "Данко", "Олимпия", "Алиса", "Коррида", "Матрешка" и другие. Запуск фейерверков производился из 72 специальных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 миллиметров.

Запуск праздничных фейерверков обеспечили расчеты 72 специальных пусковых салютных установок СПУ 2А85 калибром от 105 до 310 мм с 16 исторических точек во всех административных округах столицы.